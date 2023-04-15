Фото ⟩ Грузовик снес указатель направления движения

В пятницу, 14 апреля, около половины девятого вечера в Тарту на кольцевой развязке у торгового центра Lõunakeskus пришлось перекрыть одну полосу.
Грузовик с очень высоким прицепом снес расположенный на повороте указатель направления движения. На место прибыла полиция.
Фотограф Tartu Postimees Маргус Ансу сделал снимки в 20.35.
На месте происшествия пришлось регулировать движение. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, и около десяти часов вечера движение еще было частично нарушено.