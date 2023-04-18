В волости Раэ началось строительство второй очереди нового микрорайона

Весной этого года в микрорайоне Раэмыйза, который находится в трех минутах езды от границы Таллинна, поселятся около 200 новых жителей: построенные в первой очереди три дома на 73 квартиры скоро будут готовы. Второй этап стартовал в начале марта со строительства двух многоквартирных домов. Следующие 46 квартир будут сданы весной 2024 года. Всего в жилом районе Раэмыйза запланировано около 300 квартир.

По словам руководителя по развитию и продажам Reterra Estate Каспара Маркуса, более 30% квартир второго этапа уже проданы, что, несмотря на несколько сложную рыночную ситуацию, означает, что расположение, окружающая среда и качество строящихся домов в Раэмыйза нашли нужную целевую группу.