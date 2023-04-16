В передаче Rus.Postimees «Вопроса нет» люди, встреченные нами на улице, могут рассказать о самом сокровенном, журналисту даже не приходится задавать наводящие вопросы. На этот раз больше всего внимания прохожие уделили отсутствию ощущения национального единства и слабости политической системы. Также жители Эстонии возмущались дороговизной продуктов питания и уровнем медицинского обслуживания в Ида-Вирумаа.
ВОПРОСА НЕТ ⟩ Жители Эстонии о личном: «коррупция в партиях», «национальное расслоение», «свое дороже импорта»
Пенсионерка Елена считает себя пессимисткой и совершенно разуверилась в возможностях политических партий отстаивать интересы общества.
«Я голосовала за центристов. Да, есть какие-то коррупционные скандалы, а в какой партии их нет? Центристы хоть что-то пытались делать. Но в нынешней политической системе отстаивать экономические интересы простого народа не может ни одна партия», - убеждена Елена.
Предприниматель Алексей недоумевает, почему цены в наших магазинах проигрывают ценам в Испании, Италии, Франции, Латвии, Польши.
«Когда ты приезжаешь в страны, и у них есть товар, который они сами производят, например, в Италии вино и оливковое масло, так этот товар там дешевый. У нас любой товар, который делаем мы, дороже импортных. Политики спорят о повышении зарплаты, а никто не думает, сколько при этом стоит продуктовая корзина», - говорит Алексей.
Медицинский работник Татьяна недовольна порядком оказания медицинских услуг в Йыхви и находит необходимым пожаловаться на большой приток пациентов из Нарвы.
«Из Нарвы едут к нам больные, несмотря на то, что и у них есть на месте врачи. Они к нам, а куда нам самим? У нас ждать очереди приходится очень долго. Идешь к кардиологу осенью, а весной назначают обследование. Как быть?» - задается вопросом Татьяна.
Педагог-логопед Жанна считает самой большой проблемой общества – национальное расслоение. По ее мнению, в государстве нет единого понимания нации.
«Нас за тридцать лет политики так сильно разобщили, что мы не можем выступить вместе против политиков в защиту своих прав. Если мы посмотрим на Францию, Италию, Германию или Израиль, то там люди в борьбе за свои права выступают вместе, а мы нет», - возмущается Жанна.
Мастер-парикмахер Наталия уверена, что мы единое общество, только нужно спокойно относиться к прошлому, не повторять национальных ошибок и самим наводить порядок во взаимоотношениях.
«У нас потихоньку ремонтируют дорожки, вот так же надо приводить в порядок и свои взаимоотношения между людьми. Среди моих знакомых, в моей семье - мудрые люди. Бывают, как и у всех, какие-то конфликты, обиды, но мы стараемся относиться с пониманием, помнить хорошее и делать так, чтобы в будущее было добрым. Мы все можем стремиться к хорошему», - уверяет Наталия.
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