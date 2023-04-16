ВОПРОСА НЕТ ⟩ Жители Эстонии о личном: «коррупция в партиях», «национальное расслоение», «свое дороже импорта»

Пенсионерка Елена считает себя пессимисткой и совершенно разуверилась в возможностях политических партий отстаивать интересы общества.

Елена. Фото: Денис Антонов

«Я голосовала за центристов. Да, есть какие-то коррупционные скандалы, а в какой партии их нет? Центристы хоть что-то пытались делать. Но в нынешней политической системе отстаивать экономические интересы простого народа не может ни одна партия», - убеждена Елена.

Предприниматель Алексей недоумевает, почему цены в наших магазинах проигрывают ценам в Испании, Италии, Франции, Латвии, Польши.

Алексей. Фото: Денис Антонов

«Когда ты приезжаешь в страны, и у них есть товар, который они сами производят, например, в Италии вино и оливковое масло, так этот товар там дешевый. У нас любой товар, который делаем мы, дороже импортных. Политики спорят о повышении зарплаты, а никто не думает, сколько при этом стоит продуктовая корзина», - говорит Алексей.

Медицинский работник Татьяна недовольна порядком оказания медицинских услуг в Йыхви и находит необходимым пожаловаться на большой приток пациентов из Нарвы.

Татьяна. Фото: Денис Антонов

«Из Нарвы едут к нам больные, несмотря на то, что и у них есть на месте врачи. Они к нам, а куда нам самим? У нас ждать очереди приходится очень долго. Идешь к кардиологу осенью, а весной назначают обследование. Как быть?» - задается вопросом Татьяна.