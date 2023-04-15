Вор накормил снотворным собак, стороживших дом: одна выжила, другая – нет

Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла утверждает, что люди часто считают собаку хорошим сторожем и думают, что этого достаточно и современная охранная техника не нужна. А понимание, что она необходима, приходит только после того, как к самому человеку или его соседу наведались воры – несмотря на наличие живущей во дворе собаки.

Пярьяла приводит пример из жизни. Один его знакомый, имеющий свой хутор, считал, что две большие собаки защищают дом, охранная система не нужна, ведь разве кто-то сунется в лес.

Примерно через полгода Пярьяла узнал от коллеги, что в доме у этого знакомого побывали воры. Обеим собакам дали снотворное – одна из них выжила, вторая, к сожалению, нет. После этого случая в мужчине проснулся страх, и он установил охранную технику.

Собака вору не помеха

Как правило, воры анализируют, какой может быть добыча и что надо сделать, чтобы ее заполучить. Собаки не являются для воров препятствием, однако они могут стать дополнительной мерой охраны.