Террор, преследование и изнасилование: житель Эстонии получил условный срок и запрет на приближение

Житель Сааремаа, который применял физическое и моральное насилие к жене и матери своих детей, а также преследовал свою жертву, получил в рамках соглашения условный срок и должен соблюдать судебный запрет на приближение.
Прокуратура отправила 40-летнего островитянина в суд за совершение семи преступных эпизодов. На этой неделе суд подтвердил соглашение, заключенное прокурором, обвиняемым и его адвокатом. По словам ляэнеского окружного прокурора Райнера Амура, соглашение было во всех отношениях разумным решением.
В противном случае состоялось бы судебное заседание, которое было бы тягостным как для потерпевшей, так и для несовершеннолетних детей.
Жертва также согласилась с соглашением, заявив, что не хочет наказывать обвиняемого реальным лишением свободы, а просто хочет спокойно жить дальше и чтобы он ее больше не беспокоил.
Потерпевшая нашла силы обратиться за помощью
«Хочу подчеркнуть, что пострадавшая - молодец, она осмелилась сама прийти и обратиться за помощью. И ей действительно помогли в Центр поддержки женщин Сааремаа, отделе помощи жертвам и полиции, - сказал окружной прокурор. - Все другие жертвы домашнего насилия должны знать, что решения существуют, и немедленно обращаться за помощью. Полиция начнет производство и соберет доказательства, и если их будет достаточно, прокуратура также направит дело в суд».
Расследование началось осенью прошлого года, а все случаи насилия, которые полиция доказала в ходе производства, произошли в прошлом году.
По словам прокурора Амура, возможно, психическое и физическое насилие между прожившими вместе много лет мужем и женой было и раньше, но доказать это суду было бы сложно.
Сам муж отрицал какое-либо насилие, но, к счастью, травмы жены были зафиксированы в больнице, а также имелись фотографии, которые эксперт мог оценить и установить, правдивы ли заявления потерпевшей о насилии или нет. Прокурор подчеркивает, что это были не избиения, а все же контакты, при которых жена чувствовала боль и получала телесные повреждения.
«Муж с силой толкал жену, в результате чего она ударялась об стену, об обувной шкаф, в одном эпизоде на улице она упала на асфальт, - описал Райнер Амур. - Это были не типичные удары кулаками, но человек чувствовал боль, а также получал травмы, поэтому данное действие также наказуемо как преступление». В некоторых эпизодах муж сжимал жену за горло, руки или плечи.
«В эпизодах 2022 года не было ни одного случая, чтобы можно было сказать, что избиение как таковое имело место. Было ли такое раньше? Не могу сказать, доказательств тому нет», - сказал Амур.
Длительное психологическое насилие
В ходе расследования полиция доказала, что помимо физического насилия жене пришлось пережить длительное психологическое насилие. Муж всячески контролировал жизнь жены, которая всегда должна была оповещать, куда и зачем она идет, с кем встречается, и не говорила ли она с другими мужчинами. И одно из событий 2022 года произошло таким образом, что, по мнению Амура, это можно считать изнасилованием.
Возможно ли изнасилование между супругами? Ответ - да! «Зависит от того, было ли это сделано против воли человека, и случай насилия, по показаниям потерпевший, в 2022 году был как минимум один, когда против воли произошел половой акт, во время которого также применялось насилие».
Хотя жена отказалась от секса, муж с силой удерживал ее, причиняя боль и травмы, и продолжал, несмотря на ее сопротивление. «Такой поступок соответствует изнасилованию», - подтверждает прокурор.
Третьим преступлением, по которому было предъявлено обвинение, стало преследование. Это произошло после того, как жертва ушла от него и сбежала в женский приют, а бывший муж стал всячески призывать ее вернуться. Он не угрожал, но манипулировал, отметил прокурор.
Он в течение месяца отправил ей по телефону 141 сообщение. Тогда бывшая жена потребовала в суде выдать запрет на приближение, после чего обвиняемый понял, что перешел черту, и перестал ее преследовать.
На этой неделе суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Но самое главное, по словам прокурора, это сохранение запрета на приближение на ближайшие три года.
«У нас есть основания полагать, что теперь, когда он очень хорошо соблюдал запрет на приближение, вряд ли он нарушит его в ближайшие три года в ситуации, когда он находится на испытательном сроке, - сказал прокурор Амур. - Нарушение судебного запрета является преступлением, а если он совершит преступление, ему грозит два года тюрьмы».
Райнер Амур надеется, что виновный извлечет урок из случившегося и также пойдет к психологу, поскольку с мышлением, что женщина является собственностью мужчины, нужно обязательно разбираться.
Где найти помощь?
Линия кризисного телефона помощи жертвам 116 006 при Департаменте социального страхования оказывает быструю помощь людям, ставшим жертвой виновного деяния либо небрежного или неподобающего обращения, а также пережившим физическое, психическое, экономическое или сексуальное насилие.
Услуга для абонентов бесплатна, помощь можно получить круглосуточно. При желании абонент кризисного телефона помощи жертвам может остаться анонимным. Помощь оказывают на эстонском, русском и английском языках.
Если нет возможности позвонить
или если жертва не желает говорить о своих проблемах по телефону, можно обратиться за помощью на страницу palunabi.ee, где жертва получит совет и помощь посредством веб-беседы. В веб-среде жертв также консультируют круглосуточно и на трех языках.