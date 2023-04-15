Террор, преследование и изнасилование: житель Эстонии получил условный срок и запрет на приближение

Прокуратура отправила 40-летнего островитянина в суд за совершение семи преступных эпизодов. На этой неделе суд подтвердил соглашение, заключенное прокурором, обвиняемым и его адвокатом. По словам ляэнеского окружного прокурора Райнера Амура, соглашение было во всех отношениях разумным решением.

В противном случае состоялось бы судебное заседание, которое было бы тягостным как для потерпевшей, так и для несовершеннолетних детей.

Жертва также согласилась с соглашением, заявив, что не хочет наказывать обвиняемого реальным лишением свободы, а просто хочет спокойно жить дальше и чтобы он ее больше не беспокоил.

Потерпевшая нашла силы обратиться за помощью

«Хочу подчеркнуть, что пострадавшая - молодец, она осмелилась сама прийти и обратиться за помощью. И ей действительно помогли в Центр поддержки женщин Сааремаа, отделе помощи жертвам и полиции, - сказал окружной прокурор. - Все другие жертвы домашнего насилия должны знать, что решения существуют, и немедленно обращаться за помощью. Полиция начнет производство и соберет доказательства, и если их будет достаточно, прокуратура также направит дело в суд».

Расследование началось осенью прошлого года, а все случаи насилия, которые полиция доказала в ходе производства, произошли в прошлом году.

По словам прокурора Амура, возможно, психическое и физическое насилие между прожившими вместе много лет мужем и женой было и раньше, но доказать это суду было бы сложно.