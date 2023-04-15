Запад справился с банковским кризисом за месяц. Но боится, что худшее впереди

А когда чихает крупнейшая в мире американская экономика, болеет весь мир. МВФ предупредил на этой неделе, что новый банковский кризис может замедлить и без того вялый рост благосостояния в мире, а то и вовсе остановить его.

В этом случае проблемы грозят уже и развивающимся рынкам, которых не коснулся финансовый мини-кризис в США и Швейцарии.

Все потому, объясняют экономисты МВФ, что банки Китая, Бразилии, Ближнего Востока и других экономик среднего достатка меньше западных зависят от беспроцентных депозитов до востребования, которые первыми исчезают при первых признаках надвигающейся бури.

Однако у них есть другие проблемы. Не во всех этих странах вклады застрахованы государством, как в США (250 тысяч долларов) или Великобритании (85 тысяч фунтов). Не у всех есть деньги, чтобы спасать лопнувшие банки. Их заемщики традиционно более рисковые и менее надежные. И сами банки традиционно имеют значительно больший вес в финансовой системе в целом, чем в развитых странах.