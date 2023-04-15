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Фото и видео ⟩ В Эстонии под бронзовым солдатом нашли останки женщины: ее закопали там в 1980-х

Тийт Рейнберг
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Раскопки захоронения.
Раскопки захоронения. Фото: Dmitri Kotjuh

Помимо останков 82 красноармейцев, погибших 80 лет назад, при раскопках под бронзовым солдатом в Тюри были также найдены останки женщины, похороненной там в 1980-х.

Девятого июля 1966 года в Тюри - праздничный день. Почти километровая колонна автомобилей и людей тянется по городу от центральной площади в сторону Сяревере. Военнослужащие, пионеры, ветераны войны, представители номенклатуры. Несут венки, букеты. Особенным шествие делают 25 грузовиков ГАЗ-53. В каждой машине по два гроба, обернутых красной тканью, всего 50 гробов.

Шествие останавливается на границе города. В месте, расположенном в паре десятков метров от дороги, которое в последующих речах будут называть как «место самой жаркой битвы среди оборонительных сражений Тюри 1941 года», была вырыта гигантская могила. В 17.45 траурный митинг откроет председатель исполнительного комитета совета депутатов трудящихся города Тюри Арни Метсйыэ.

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