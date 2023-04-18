Мифология жилищного кредитования: развенчиваем заблуждения о досрочном прекращении договора

Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова объясняет, какие распространенные заблуждения связаны с досрочным погашением жилищного кредита.

1. Взяв жилищный кредит в конкретном банке, я буду связан с ним до конца жизни

Это не так, ведь вы не привязаны к банку-кредитору даже в течение срока выплаты жилищного кредита. Не говоря уже об остальной части своей жизни. Некоторым удобно хранить все свои финансы в одном месте. Другие берут кредиты в разных банках. Оба варианта допустимы и зависят от личных потребностей и предпочтений людей.

Кроме того, получение жилищного кредита не означает, что вы должны быть связаны с ним в течение всего согласованного периода. Жилищный кредит, как и любой другой, может быть погашен вне графика платежей - как частями, так и полностью. После того как кредит погашен, договор жилищного кредита также заканчивается.

Некоторые банки позволяют самостоятельно погасить кредит вне графика через интернет-банк. В общем случае, однако, вы должны подать банку соответствующее заявление, где указываете сумму внепланового платежа и дату возврата.

2. В случае досрочного погашения жилищного кредита я должен выплачивать проценты до окончания оговоренного в договоре срока