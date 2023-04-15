Много фото! ⟩ Как накрыть стол на Пасху и украсить его своими руками

Если вы хотите использовать традиционные пасхальные украшения для стола, то можете сделать их сами, например, из салфеток. Сложите салфетки так, чтобы они образовали заячьи ушки. Также можно использовать посуду в форме яйца. «Украшая пасхальный стол, не нужно бояться использовать посуду разнообразных форм. Не всегда нужно использовать один набор посуды для создания праздничной и вдохновляющей обстановки – сочетание разных может создать эксклюзивный образ», — объясняет Кастро.

Изысканная эклектика

Фото: Ikea

Тем, кто ищет необычный дизайн стола, дизайнер интерьера рекомендует попробовать новые формы и цвета. Этот стиль хорошо подходит для домов в эклектичном стиле с большим количеством ярких и контрастных оттенков в интерьере.

«Создайте резкий цветовой контраст! Например, выберите узорчатую скатерть, и пусть она будет в центре внимания. Используйте металлическую посуду. Важно придерживаться одной доминирующей формы – если скатерть круглая, сочетайте ее с круглой посудой. Однако имейте в виду: если вы выбираете яркие цвета и характерные узоры, остальные украшения должны быть довольно скромными. В противном случае праздничный стол может превратиться в не очень приятное скопление разномастных предметов», — отметил дизайнер.

Вдохновение от природы

Фото: Ikea

Для тех, кто предпочитает все естественное, сама природа может стать источником вдохновения. Играйте со старой посудой, натуральными материалами и живыми растениями.