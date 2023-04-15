Девушка трагически погибшего Брина опубликовала трогательный пост

Тысячи людей в соцсетях чтят память Крейга Брина, погибшего в четверг во время тестов перед Ралли Хорватия. Девушка спортсмена Сара Лавин в пятницу вечером также сделала пост в память о любимом.
«Мой лучший друг, я буду вечно скучать по тебе, Крейг. Спасибо, что показал мне настоящую любовь», - написала ирландская легкоатлетка, специализирующаяся на беге с барьерами, Лавин под размещенными в Instagram фотографиями. Таким образом она вспомнила моменты, проведенные с Брином.
«Для многих людей ты был гораздо больше, чем просто автогонщик. Я буду любить тебя вечно, спи спокойно, дорогой», - добавила она.
По данным хорватских СМИ, в четверг, 13 апреля, в Хорватии во время проверки трассы накануне этапа чемпионата мира по ралли 33-летний гонщик вылетел с дороги, и его машина левой стороной врезалась в столб забора. Что конкретно привело к ДТП и стало причиной смерти гонщика команды Hyundai, пока неизвестно, местные власти расследуют ДТП. Штурман ирландского гонщика Джеймс Фултон в этой аварии не получил физических травм.