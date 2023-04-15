Девушка трагически погибшего Брина опубликовала трогательный пост

«Мой лучший друг, я буду вечно скучать по тебе, Крейг. Спасибо, что показал мне настоящую любовь», - написала ирландская легкоатлетка, специализирующаяся на беге с барьерами, Лавин под размещенными в Instagram фотографиями. Таким образом она вспомнила моменты, проведенные с Брином.

«Для многих людей ты был гораздо больше, чем просто автогонщик. Я буду любить тебя вечно, спи спокойно, дорогой», - добавила она.