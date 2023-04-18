Огород на балконе: вырастим в городе фрукты и овощи

Наличие остекления и утепления повлияет на выбор растений и сортов и на условия их зимовки. Застекленная лоджия, по сути, является теплицей, особенно если выходит на южную и юго-восточную сторону. А утепленная лоджия может стать настоящим зимним садом.

Совет: при размещении контейнеров не забудьте о необходимости проветривания или предусмотрите систему вентиляции.

Огород в контейнерах

Сад или огород на лоджии, помимо размера, отличается от обычного еще и тем, что растения вы будете высаживать в контейнеры. Это создает некоторые ограничения, но и дает важные преимущества. Во-первых, контейнерное выращивание позволяет создавать каждому растению индивидуальные условия, а значит — лучше учитывать его потребности в определенной почве, подкормке и увлажнении. Узнайте особенности тех сортов, которые вы хотите посадить, и подберите для каждого оптимальный состав грунта и условия полива.

Во-вторых, растения в контейнерах более мобильны. Вы сможете регулировать освещенность и менять их местоположение, создавая новую атмосферу. Кроме того, перемещаемые контейнеры позволят выращивать теплолюбивые и экзотические кустарники и деревья — на зиму они просто заносятся квартиру.

Какие контейнеры выбрать