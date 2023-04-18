Огород на балконе: вырастим в городе фрукты и овощи

Даже прирожденных городских жителей — любителей прямых линий и асфальта — иногда тянет к естественной среде. Кто-то вдруг обнаруживает в себе желание прикоснуться к живому ритму природного цикла. Особенно велик соблазн летом, когда все вокруг цветет и благоухает, пишет Houzz.
Если покупать загородный участок вы пока не планируете, но при этом мечтаете о саде и урожае, выращенном своими руками, устройте огород на балконе или лоджии. Плодоносящие растения очень явно проявляют реакцию на вашу заботу и дают возможность увидеть, что ваш труд дает ощутимый результат.
Конечно, на городской лоджии или балконе вы вряд ли достигнете больших урожаев — для этого все же придется обзавестись участком. Но порадовать себя салатом из собственных овощей и даже свежими ягодами вам вполне под силу! Итак, что посадить на балконе или лоджии?
Уровень «Новичок»: витаминная грядка
Она не потребует особых хлопот и большого пространства, зато обеспечит вас свежей зеленью и пряными травами. Такая грядка легко разместится и на самом маленьком балконе, и даже на подоконнике. Можно посадить укроп, петрушку, кинзу, базилик, лук и салаты. Если у вас уже есть ящики с цветами — пышная плодоносная зелень их вполне заменит.
Уровень «Медиум»: огород
Начните выращивать овощи. Выбирайте ассортимент и объемы, исходя из размеров балкона и времени, которое вы готовы затратить. Отныне в вашем меню всегда будут свежие витаминные салаты и гарниры! Прекрасно дополнит такой мини-огород в квартире и садовая земляника.
Уровень «Профи»: фруктовый сад
Уверены в своих силах? Попробуйте создать в городской квартире настоящий фруктовый сад. И пусть здесь не заблудишься среди пышных крон — уютный уголок уединения и наслаждения спелыми фруктами вам обеспечен.
Место для грядки
Для витаминной грядки с зеленью подойдет любое светлое место внутри квартиры. Для более объемного огорода, а тем более сада, лучше выбирать лоджию или городскую террасу.
На открытом балконе лучше ограничиться зеленью и невысокими кустовыми овощами — из-за возможного сильного ветра, который навредит растениям или даже опрокинет их. Кроме того, перекрытия балконов, как правило, рассчитаны на меньшую нагрузку, поэтому не советуем размещать там тяжелые объемные контейнеры и высаживать деревья. Особенно это касается старого жилищного фонда. Прежде чем разбивать огород на балконе, проверьте его состояние и прочность.
Сторона света
Важное значение имеет ориентация лоджии. Для огорода лучше всего будет выход на юго-восток, юг или юго-запад. Хотя южный балкон совершенно точно придется немного «притенить».
Но если балкон в вашей квартире смотрит на другие стороны света — не отчаивайтесь. Можно выращивать помидоры и перцы на северной лоджии. Но в этом случае не стоит рассчитывать на слишком богатые урожаи.
Самое важное для плодового сада в городской квартире — местоположение дома. Не стоит выращивать съедобные растения на лоджиях, выходящих на оживленные магистрали и вблизи крупных промышленных предприятий. Овощи, фрукты и зелень очень легко накапливают вредные вещества. В таких местах лучше ограничиться декоративным садоводством.
Открытый или закрытый балкон?
Наличие остекления и утепления повлияет на выбор растений и сортов и на условия их зимовки. Застекленная лоджия, по сути, является теплицей, особенно если выходит на южную и юго-восточную сторону. А утепленная лоджия может стать настоящим зимним садом.
Совет: при размещении контейнеров не забудьте о необходимости проветривания или предусмотрите систему вентиляции.
Огород в контейнерах
Сад или огород на лоджии, помимо размера, отличается от обычного еще и тем, что растения вы будете высаживать в контейнеры. Это создает некоторые ограничения, но и дает важные преимущества. Во-первых, контейнерное выращивание позволяет создавать каждому растению индивидуальные условия, а значит — лучше учитывать его потребности в определенной почве, подкормке и увлажнении. Узнайте особенности тех сортов, которые вы хотите посадить, и подберите для каждого оптимальный состав грунта и условия полива.
Во-вторых, растения в контейнерах более мобильны. Вы сможете регулировать освещенность и менять их местоположение, создавая новую атмосферу. Кроме того, перемещаемые контейнеры позволят выращивать теплолюбивые и экзотические кустарники и деревья — на зиму они просто заносятся квартиру.
Какие контейнеры выбрать
Керамические кашпо и бетонные вазоны — особенно крупного размера — бывают очень эффектны, но и столь же тяжелы. Кроме того, они отличаются хрупкостью. Лучшим выбором для сада на лоджии будут контейнеры из пластика, тем более, что их сейчас можно выбрать практически любой формы, стиля и размера. И даже если лоджия остеклена, лучше отдать предпочтение атмосферостойкому пластику и моделям для уличного использования.
Хорошо, если крупные контейнеры будут снабжены скрытыми колесиками. Или же можно использовать специальные передвижные подставки на колесах. Их вы найдете в садовых и цветочных отделах строительных супермаркетов.
Если же вам хочется оформить свой огород в квартире как-то особенно, используйте оригинальные наружные кашпо с простыми внутренними емкостями.
Системы ящиков для вертикального озеленения также станут отличной основой для витаминной грядки. А еще они прекрасно подойдут для выращивания земляники.
Совет: если кашпо значительно выше посадочного горшка, насыпьте на дно керамзит и уже сверху на него ставьте внутреннюю емкость с землей. Покупая контейнеры для огорода на балконе, обязательно проверьте наличие дренажных отверстий.
За чем придется следить
За уровнем влажности: не допускайте пересыхания и переувлажнения. Проблему полива может облегчить добавление в почву гидрогеля и применение контейнеров с автополивом и контролем увлажненности. В слежении за влажностью воздуха помогут увлажнители.
Чтобы не допустить перегрева корней, используйте внешнее кашпо большего размера, чем внутренний посадочный горшок — воздушная прослойка будет выполнять роль температурного буфера.
Это актуально не только для единичных, но и для удлиненных контейнеров и ящиков: с их помощью объединяют в композицию растения с различными условиями выращивания.
Что сажать на витаминной грядке
Выбирайте ваши любимые виды зелени и салатов, но учитывайте их потребности: например, базилик и розмарин предпочтут теплую южную лоджию. Дополните их редисом и пряными травами для чая.
Что сажать в огороде
Выращивайте томаты, огурцы, стручковую фасоль, бобы, перцы, баклажаны и кабачки.
Среднерослые томаты станут эффектной живой изгородью — особенно, если у вас часто встречающаяся сейчас лоджия со сплошным остеклением и нижняя ее часть тоже прозрачна. Только желательно подвязать их к опоре.
Что сажать во фруктово-ягодном саду
Если вы все же решились на настоящий сад, можно начать с кустарников. Высадите на лоджии садовую голубику, смородину, жимолость, барбарис. Приобретайте компактные сорта! Также подойдут плетистые виды и сорта растений: виноград, ежевика или актинидия.
Для выращивания в контейнерах деревьев используйте карликовые, плакучие формы и колоновидные деревья. Их рост и размеры корневой системы ограничены и подходят для контейнерного выращивания. Колоновидные деревья имеют диаметр всего 20-30 см и выглядят очень необычно.
Привлеките к садоводству детей
Огород в квартире — прекрасное место для совместных занятий с детьми. Наблюдение за ростом и уход за растениями воспитывает в малышах заботу и ответственность. Учит их видеть и ценить результаты своих усилий. А еще это принесет вам ни с чем не сравнимые ощущения от совместного созидания и творчества.
Не расстраивайтесь, если урожаи сначала окажутся не так велики, как вам мечталось. Попробуйте в следующий раз новые сорта и способы выращивания. Ведь главную свою роль ваш городской сад выполнит в любом случае: подарит вам моменты общения с природой и предоставит собственный зеленый уголок в центре мегаполиса.