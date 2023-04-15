Паэт: в России более 500 человек сидят в тюрьмах за антивоенную позицию

«В России более 500 человек привлечены к уголовной ответственности за антивоенную позицию и больше 540 заключены в тюрьму по политическим мотивам, в том числе лидер оппозиции Алексей Навальный, активист оппозиции Владимир Кара-Мурза, депутаты Мосгордумы Илья Яшин и Алексей Горинов. – сказал Паэт. – Многие из тех, кто был ложно обвинен и незаконно заключен в тюрьму, подвергаются жестокому обращению и пыткам, им отказывают в медицинской помощи и им угрожает смерть в заключении».

В направленном верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю письме Паэт вместе с несколькими другими членами Европарламента призывает к более строгому применению глобального режима санкций ЕС в отношении российских нарушителей прав человека.

«Европейский союз должен проявить солидарность и оказать поддержку политически преследуемым в России лицам, – написали депутаты в письме Боррелю. - Люди, которые выступают против агрессивной войны России в Украине и требуют демократии в России, должны знать, что их не оставят. Меньшее, что мы можем сделать, это ввести от имени ЕС санкции Магнитского в отношении тех, кто причастен к незаконному лишению свободы и преследованию гражданских активистов и оппозиции».