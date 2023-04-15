В воскресенье два столичных автобуса будут направлены в объезд

В воскресенье в районе Пирита в связи с ликвидацией аварии водопровода на участке Рандвере-теэ от Меривялья-теэ до Лехику-теэ временно в течение всего дня будут направлены в объезд автобусные маршруты №6 и 8. Отменяются остановки «Хямар-теэ», «Мяхе» и «Кюйвитса-теэ».