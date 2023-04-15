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В воскресенье два столичных автобуса будут направлены в объезд

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Автобус на Пирита-теэ. Иллюстративный снимок.
Автобус на Пирита-теэ. Иллюстративный снимок. Фото: Mihkel Maripuu

В воскресенье два столичных автобусных маршрута будут направлены в объезд, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.

В воскресенье в районе Пирита в связи с ликвидацией аварии водопровода на участке Рандвере-теэ от Меривялья-теэ до Лехику-теэ временно в течение всего дня будут направлены в объезд автобусные маршруты №6 и 8. Отменяются остановки «Хямар-теэ», «Мяхе» и «Кюйвитса-теэ».

Направленные в объезд автобусы могут отставать от графика, также может увеличиться пеший путь до остановок, сообщает пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.

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