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Карты раскрыты ⟩ Смотрите, сколько зарабатывают волостные чиновники

rus.postimees.ee
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Евро.
Евро. Фото: Arvo Meeks

Суммы зарплат чиновников, как известно, являются публичной информацией. Järva Teataja публикует размер основных зарплат сотрудников Ярваской волостной управы.

Как видно, больше всех - 3600 евро в месяц - зарабатывает волостной старейшина Тоомас Таммик. При этом ряд чиновников также зарабатывают более 2000 евро.

Средняя зарплата в Ярвамаа составляет 1500 евро, а в Эстонии - около 1700 евро.

Зарплаты волостных чиновников Ярва

  • волостной старейшина Тоомас Таммик - 3600
  • заместитель волостного старейшины Тийна Орасте - 2900
  • секретарь волости Карин Таниссон-Алев - 2500
  • руководитель отдела развития и экономики Трийн Типпи - 2500
  • финансовый менеджер Айме Роосиоя - 2500
  • руководитель социального отдела Катре Мяги - 2200
  • главный специалист по образованию Аннели Ээсмаа - 2200
  • советник по юридическим вопросам Кристи Лаане - 2200
  • главный бухгалтер Кая Рейнберг - 2000
  • специалист по связям с общественностью Арника Тегельманн - 1900
  • главный специалист по землеустройству Мати Татрик - 1800
  • главный специалист по окружающей среде Трийн Тыниссон - 1800
  • главный специалист по строительству Хели Ааде - 1800
  • главный специалист по социальной работе Герли Соондра - 1750
  • главный специалист по благополучию детей и семей Райли Амбос - 1750
  • помощник волостного секретаря Яаника Аава - 1650
  • специалист по благополучию детей и семей Инге Яснер - 1600
  • специалист по социальной работе Наталия Медведева - 1600
  • специалист по ландшафту и благоустройству Марко Митт - 1600
  • специалист по культуре, молодежной работе и спорту Юлле Мюллер - 1600
  • специалист по волостному имуществу Вальдур Пермансон - 1600
  • специалист по СМИ Марис Праатс - 1600
  • главный специалист по дорогам Хелле Салум - 1600
  • специалист по надзору Меэлис Лаурманн - 1500
  • специалист по персоналу Теа Лоодис - 1500
  • специалист по социальной работе Бригита Пальми - 1500
  • специалист по социальной работе Андра Турро - 1500
  • секретарь канцелярии Инга Рийк - 1400
  • секретарь канцелярии Анне Уус - 1300
  • технический специалист Ильме Кукк - 1200
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