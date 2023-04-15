Карты раскрыты ⟩ Смотрите, сколько зарабатывают волостные чиновники

Суммы зарплат чиновников, как известно, являются публичной информацией. Järva Teataja публикует размер основных зарплат сотрудников Ярваской волостной управы.
Как видно, больше всех - 3600 евро в месяц - зарабатывает волостной старейшина Тоомас Таммик. При этом ряд чиновников также зарабатывают более 2000 евро.
Средняя зарплата в Ярвамаа составляет 1500 евро, а в Эстонии - около 1700 евро.
Зарплаты волостных чиновников Ярва
- волостной старейшина Тоомас Таммик - 3600
- заместитель волостного старейшины Тийна Орасте - 2900
- секретарь волости Карин Таниссон-Алев - 2500
- руководитель отдела развития и экономики Трийн Типпи - 2500
- финансовый менеджер Айме Роосиоя - 2500
- руководитель социального отдела Катре Мяги - 2200
- главный специалист по образованию Аннели Ээсмаа - 2200
- советник по юридическим вопросам Кристи Лаане - 2200
- главный бухгалтер Кая Рейнберг - 2000
- специалист по связям с общественностью Арника Тегельманн - 1900
- главный специалист по землеустройству Мати Татрик - 1800
- главный специалист по окружающей среде Трийн Тыниссон - 1800
- главный специалист по строительству Хели Ааде - 1800
- главный специалист по социальной работе Герли Соондра - 1750
- главный специалист по благополучию детей и семей Райли Амбос - 1750
- помощник волостного секретаря Яаника Аава - 1650
- специалист по благополучию детей и семей Инге Яснер - 1600
- специалист по социальной работе Наталия Медведева - 1600
- специалист по ландшафту и благоустройству Марко Митт - 1600
- специалист по культуре, молодежной работе и спорту Юлле Мюллер - 1600
- специалист по волостному имуществу Вальдур Пермансон - 1600
- специалист по СМИ Марис Праатс - 1600
- главный специалист по дорогам Хелле Салум - 1600
- специалист по надзору Меэлис Лаурманн - 1500
- специалист по персоналу Теа Лоодис - 1500
- специалист по социальной работе Бригита Пальми - 1500
- специалист по социальной работе Андра Турро - 1500
- секретарь канцелярии Инга Рийк - 1400
- секретарь канцелярии Анне Уус - 1300
- технический специалист Ильме Кукк - 1200