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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Картинка на экране проконсультирует, робот выдаст устройство: Telia открыла второе смарт-представительство в Эстонии

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Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня в Пайде открылось смарт-представительство Telia. Руководитель отдела продаж и обслуживания Telia Eesti AS Катре Лийберг надеется, что услуга будет пользоваться популярностью, ведь, судя по первому смарт-представительству, открытому полтора года назад в Рапла, проект оказался успешным.

«Такие смарт-представительства - своего рода тест для нас, чтобы увидеть, будут ли работать такие решения, примут ли их жители, - заявила Лийберг. - Я очень надеюсь, что мы стоим на пороге будущего с внедрением смарт-представительств, потому что это устойчивый способ сделать наши услуги доступными для жителей региональных центров».

По словам Лийберг, смарт-представительство работает следующим образом: человек заходит в двери представительства, клиента встречает улыбающаяся девушка на экране. Если человек нажимает на значок видеозвонка, начинается видеозвонок с представителем отдела обслуживания клиентов, работающим в Пярнуском филиале. Сейчас смарт-представительство работает в будние дни с 10:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 18:00 и по воскресеньям с 10:00 до 17:00.

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