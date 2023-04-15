Сегодня в Пайде открылось смарт-представительство Telia. Руководитель отдела продаж и обслуживания Telia Eesti AS Катре Лийберг надеется, что услуга будет пользоваться популярностью, ведь, судя по первому смарт-представительству, открытому полтора года назад в Рапла, проект оказался успешным.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Картинка на экране проконсультирует, робот выдаст устройство: Telia открыла второе смарт-представительство в Эстонии
«Такие смарт-представительства - своего рода тест для нас, чтобы увидеть, будут ли работать такие решения, примут ли их жители, - заявила Лийберг. - Я очень надеюсь, что мы стоим на пороге будущего с внедрением смарт-представительств, потому что это устойчивый способ сделать наши услуги доступными для жителей региональных центров».