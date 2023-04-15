Фото ⟩ Розыгрыш от Lidl: жительница Таллинна выиграла новенький кроссовер BMW

«Когда мне позвонили, я сначала даже испугалась. Потом подумала, что это мошеннический звонок, потом - что это всего лишь первоапрельская шутка. Когда до меня наконец дошло, что никто не шутит, я не могла не расплакаться от радости. Впервые в жизни мне выпал такой большой выигрыш», - рассказала Марика об эмоциях в связи с выигранным автомобилем.

Покупка, принесшая победу в розыгрыше кампании, была сделана Марикой в ​​магазине Karjavälja Lidl в Таллинне, который является ее домашним магазином. «Я успела побывать во многих Lidl, мы покупаем в Lidl практически все - продукты, инструменты и иногда одежду. Нам также нравятся тематические недели, когда предлагаются продукты из разных стран», - поделилась Марика своим покупательским опытом в Lidl.

«Мы очень рады, что главный приз достался человеку, который всего за один год стал постоянным клиентом Lidl. Для нас это также подтверждение того, что жители Эстонии очень хорошо нас приняли», - сказала менеджер по связям с общественностью Lidl Eesti Катрин Сеппель, добавив, что в розыгрыше главного приза участвовали примерно 120 000 кассовых чеков.