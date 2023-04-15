Ее жизни может угрожать опасность: полиция ищет пропавшую 32-летнюю женщину

Геттер-Агнес вышла из дома в поселке Лоо в волости Йыэляхтме в пятницу, 14 апреля, в 22.30, и с тех пор близкие ничего о ней не слышали. Ее телефон дома. Геттер должна ежедневно принимать лекарства, и у близких есть основания полагать, что ее жизни и здоровью может угрожать опасность.

Полицейские проверили различные больницы и места, где Геттер могла находиться, но пока ее не нашли.

Рост Геттер-Агнес около 176 см, она блондинка, волосы до плеч. Она может быть одета в черное длинное пальто, черные сапоги.