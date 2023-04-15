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Пропавшая в Харьюмаа 32-летняя Геттер-Агнес найдена мертвой

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Shutterstock

Сегодня полиция сообщила, что 32-летняя Геттер-Агнес, которая 14 апреля вышла из своего дома и не вернулась, найдена мертвой.

«У полиции нет оснований подозревать, что было совершено преступление. Точная причина ее смерти будет выяснена в результате вскрытия», - сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Геттер-Агнес вышла из дома в поселке Лоо в волости Йыэляхтме в пятницу, 14 апреля, в 22.30. Она должна была ежедневно принимать лекарства.

Rus.Postimees приносит искренние соболезнования родным и близким Геттер-Агнес.

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