Пропавшая в Харьюмаа 32-летняя Геттер-Агнес найдена мертвой

Сегодня полиция сообщила, что 32-летняя Геттер-Агнес, которая 14 апреля вышла из своего дома и не вернулась, найдена мертвой.
«У полиции нет оснований подозревать, что было совершено преступление. Точная причина ее смерти будет выяснена в результате вскрытия», - сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Геттер-Агнес вышла из дома в поселке Лоо в волости Йыэляхтме в пятницу, 14 апреля, в 22.30. Она должна была ежедневно принимать лекарства.
Rus.Postimees приносит искренние соболезнования родным и близким Геттер-Агнес.