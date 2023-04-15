Пригожин советует Путину объявить об окончании войны и сосредоточиться на оккупированных территориях

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вчера опубликовала заявление, в котором описала идеальную ситуацию для России: прекращение активных боевых действий и более прочное закрепление на оккупированных территориях.

«Идеальный вариант - это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задача СВО выполнена», - объявила пресс-служба Пригожина «Конкорд».

По словам Пригожина, Россия должна сосредоточиться на самоутверждении на оккупированных территориях.

«Теоретически, Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем запугивания другой ее части, которая убежала в Европу. Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть. Но есть лукавство - если раньше Украина была частью бывшей России, то теперь это абсолютно национально-ориентированное государство», - пишет Пригожин.