«Представляете реакцию Запада, если бы это произошло в Украине?» Как реагирует Киев на утечки из Пентагона

Речь идет, прежде всего, о военной помощи стран Запада, в том числе поставках оружия и обучении военных. Но есть там и откровения о мрачных оценках войны официальными лицами в США, которые до этого обсуждались лишь в частном порядке.

И время этих утечек тоже не лучшее для Киева. Ожидается, что украинские военные начнут контрнаступление в ближайшие недели. Оно может стать решающим этапом в войне, продолжающейся уже год и два месяца и унесшей десятки тысяч жизней. Уровень тревожности таков, что Министерство обороны призвало людей перестать обсуждать планы наступления.

В одном из документов, процитированном газетой Washington Post, говорится, что у украинской армии есть проблемы с накоплением войск, техники и боеприпасов и ее контрнаступление может не достичь своих первоначальных целей. В документе также отмечается, что на оккупированных Россией территориях можно добиться лишь незначительных территориальных успехов.

Радоваться тут нечему, но и удивительного ничего нет.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал Би-би-си, что проблемы, с которыми сталкивается армия, были известны давно, и то, что они стали достоянием гласности, не повлияет на отношения с США.