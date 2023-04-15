Как правильно мыть окна: ТОП-7 ошибок, которые совершает практически каждый

Часто бывает, что после нескольких часов, потраченных на усердное мытье окон, на вроде бы идеально отполированном стекле все еще видны раздражающие полосы от разводов. Что мы делаем не так, если результат снова разочаровывает и явно не стоит вложенных усилий? Проанализировать самые распространенные ошибки при мытье окон и узнать, как их избежать, предлагает RUS.TVNET.
Мытье окон - очень трудоемкая и не очень приятная работа, которую следует выполнять не реже двух раз в год. Чтобы результат оправдал ожидания и радовал нас не один день, при мытье окон следует избегать распространенных ошибок.
Неподходящий инвентарь
Выбор необходимого оборудования для мытья окон - ответственная задача. Если выбрать правильных помощников, работа будет выполнена намного быстрее, а сам процесс - намного приятнее. Не рекомендуется использовать для чистки стекол абразивные губки, которые могут оставить царапины на стекле, а также ножи и острые предметы для удаления прилипшей грязи.
Старые газеты, тряпки, туалетная бумага, бумажные полотенца - эти «примочки» для мытья стекол часто не только не помогают как следует убрать грязь, но даже оставляют на стекле неприятные разводы.
Салфетки из микрофибры - отличный выбор для чистки стекол. Они помогают избежать разводов и не оставляют на стекле ворсинок. Хотя многие люди до сих пор пользуются старомодными методами мытья окон, стоит задуматься о покупке оконной щетки с телескопической ручкой или аккумуляторного пылесоса для окон, который не оставляет капель воды и разводов на поверхности стекла, а также будет полезен для полировки не только окон, но и зеркал, плитки и душевых кабинок.
Неподходящие чистящие средства
Очень важно правильно подобрать средства для мытья окон. Лучший выбор - мягкие чистящие средства, разработанные специально для стекла.
Для мытья окон не рекомендуется использовать средства, содержащие абразивные частицы, бензин, ацетон, а также различные растворители, так как данные виды средств могут поцарапать стекло и повредить его структуру.
Не экономьте, используя чистящее средство! Чтобы тщательно очистить грязь, не бойтесь распылять средство в достаточном количестве или даже повторно, ведь именно из-за чрезмерной экономии на окнах после мытья могут остаться разводы.
Неправильная техника мытья
Многие, желая сэкономить время, сразу берутся за дело: обмакивают губку в пенный раствор, протирают окна, а затем пробуют их отполировать. Такой подход может сделать работу намного дольше, а также менее эффективной, ведь вся грязь просто размажется по стеклу.
В первую очередь уберите с подоконников все, что может помешать работе. Если мягкая мебель стоит вплотную к подоконнику, отодвиньте ее или накройте пленкой.
Перед влажной мойкой с окон сначала убирают сухой салфеткой из микрофибры сухую грязь и пыль - причем как изнутри, так и снаружи, и только потом моют стекла. Если окна давно не мылись и на них скопился «культурный слой», для сухой уборки используется пылесос с подходящей насадкой, а в труднодоступных местах можно использовать щетку с телескопической ручкой.
Мыть только стекла
Некоторые до сих пор ошибочно полагают, что процесс мытья окон сводится исключительно к мытью стекол, хотя список задач гораздо обширнее.
Очень важно тщательно вымыть рамы и подоконники, а для пластиковых окон необходимо очистить и промыть все дренажные отверстия, где скапливается грязь и влага. Также необходимо тщательно протереть места стыков стекол. Для этого удобно использовать отслужившую свой срок зубную щетку.
Кроме того, оконные рамы необходимо мыть перед стеклами.
Мыть рамы после того, как уже отполированы стекла - это как вытирать пыль после мытья полов.
Мыть все окна в один день
Конечно, если квартира небольшая и нужно вымыть всего два-три окна, можно справиться с этим за один заход. Но если дом достаточно большой или даже имеет несколько этажей, стоит разделить работу на несколько этапов, например, каждый день мыть окна в одной из комнат. Так вы точно справитесь с работой более эффективно и не устанете слишком сильно.
Хаотичное мытье
Стекло требует особого обращения - мытье путем хаотичного протирания тряпкой со всех сторон не позволит добиться желаемого результата и оставит на стекле более или менее заметные разводы.
Стеклянные поверхности всегда следует мыть сверху вниз, направляя грязь и пену сверху вниз.
Именно так нужно мыть окна на каждом этапе работы - от сухой до влажной уборки. Во избежание разливов воды и моющих средств в процессе мытья окон очень удобным решением является пылесос, который отлично собирает лишнюю влагу и превращает уборку в очень увлекательное мероприятие.
Мытье окон в солнечную погоду
Мы часто ждем теплой и солнечной погоды, чтобы начать мыть окна, но правильнее будет выбрать для этой работы пасмурный день без осадков и ветра.
Яркое солнце нагревает стекло, моментально высушивая любое чистящее средство.
Пока, блестящие окна, здравствуйте, разводы! Подобный эффект будет иметь и ветер. Поэтому в солнечные дни вместо мытья окон лучше насладиться отдыхом на природе.
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Оказывается, безупречно чистые окна - вполне себе выполнимая миссия. Достаточно соблюдать несколько простых правил, избегать типичных ошибок и правильно подобрать оборудование, которое сделает эту работу намного проще, быстрее и приятнее.
Статья создана в сотрудничестве с Leifheit.