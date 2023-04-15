Как правильно мыть окна: ТОП-7 ошибок, которые совершает практически каждый

Мытье окон - очень трудоемкая и не очень приятная работа, которую следует выполнять не реже двух раз в год. Чтобы результат оправдал ожидания и радовал нас не один день, при мытье окон следует избегать распространенных ошибок.

Неподходящий инвентарь

Выбор необходимого оборудования для мытья окон - ответственная задача. Если выбрать правильных помощников, работа будет выполнена намного быстрее, а сам процесс - намного приятнее. Не рекомендуется использовать для чистки стекол абразивные губки, которые могут оставить царапины на стекле, а также ножи и острые предметы для удаления прилипшей грязи.

Старые газеты, тряпки, туалетная бумага, бумажные полотенца - эти «примочки» для мытья стекол часто не только не помогают как следует убрать грязь, но даже оставляют на стекле неприятные разводы.

Салфетки из микрофибры - отличный выбор для чистки стекол. Они помогают избежать разводов и не оставляют на стекле ворсинок. Хотя многие люди до сих пор пользуются старомодными методами мытья окон, стоит задуматься о покупке оконной щетки с телескопической ручкой или аккумуляторного пылесоса для окон, который не оставляет капель воды и разводов на поверхности стекла, а также будет полезен для полировки не только окон, но и зеркал, плитки и душевых кабинок.

Фото: Пресс-фото

Неподходящие чистящие средства