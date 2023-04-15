Опытный директор школы покидает свой пост

Мююрсепп, руководившая Пярнумааским центром профессионального образования с 1 июля 2005 года, на самом деле еще более четырех лет назад могла бы выйти на пенсию. «Я приняла это решение, поскольку руководить двумя школами в этом возрасте уже непросто, а я вносила свой вклад в образование на протяжении 45 лет, - пояснила она. - Достаточно!»

До того, как возглавить центр профессионального образования, Мююрсепп была учителем, директором и завучем основной школы Ряэма. В 1992–1996 годах она была директором Пярнуской школы экономики, а в 1996–2000 годах Пярнуского колледжа Тартуского университета, в 2000–2005 годах - вице-мэром Пярну.

Мююрсепп отметила, что ее преемник должен обладать хорошей выносливостью и быть энергичным, поскольку в образовании грядут различные изменения. «Их нужно внедрять, поэтому ему будет непросто», - предсказывает опытный директор школы.

Мююрсепп не смогла сказать, какой вариант был бы более правильным: надо ли искать нового директора внутри школы или за ее пределами. Преимуществом директора из своего коллектива было бы понимание профессионального образования, но тогда ему следовало бы ознакомиться с темами общего образования. Однако у человека, пришедшего из общего образования, ситуация была бы противоположной, и в сентябре для него все было бы в новинку.