Ратас о сегрегации: я занимался этой проблемой с 2016 года

Сегодня совет Центристской партии большинством голосов принял решение об отмене внеочередного съезда, тем самым закрепив за Юри Ратасом место лидера партии.
По словам Ратаса, было предсказуемо, что голосование совета по организации внеочередного съезда будет равносильным: «Члены совета продемонстрировали свой профессионализм: внеочередной съезд не нужен». По словам Ратаса, вместо этого партия должна заниматься своей политической деятельностью в местных самоуправлениях и во фракции Рийгикогу под руководством Танеля Кийка.
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