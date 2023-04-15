Ратас о сегрегации: я занимался этой проблемой с 2016 года

По словам Ратаса, было предсказуемо, что голосование совета по организации внеочередного съезда будет равносильным: «Члены совета продемонстрировали свой профессионализм: внеочередной съезд не нужен». По словам Ратаса, вместо этого партия должна заниматься своей политической деятельностью в местных самоуправлениях и во фракции Рийгикогу под руководством Танеля Кийка.

Утром в своем выступлении Ратас заявил, что даже если члены совета проголосуют за организацию внеочередного съезда, он не будет баллотироваться на пост председателя партии. «Причина в том, чтобы не разрушить эту партию», - объяснил он позже.