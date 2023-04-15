Эксперт: Ратас сделал Кылварта мучеником, которому не дают честно баллотироваться

Решение, принятое лишь одним большинством голосов, оставляет Центристскую партию погрязшей во внутренних разногласиях. Юри Ратас и его «люди» отказываются брать на себя ответственность за неудовлетворительные результаты выборов. Однако крыло Михаила Кыварта по-прежнему втиснуто в столичный пузырь власти и не может формировать лицо Центристской партии в общенациональном масштабе.

Конечно, это решение ничего не уладило. Возможно, оно лишь продлило внутреннюю напряженность, которая некоторое время накапливалась в Центристской партии. В прошлом году внутри партии Юри Ратасу простили эту ошибку после того, как он был исключен из правительственной коалиции партии по собственной инициативе. Тогда Ратас пообещал своим коллегам по партии, что под его руководством будет достигнут сильный результат на парламентских выборах, но в этом он явно провалился. Сам он не взял на себя ответственность за посредственные результаты выборов, а вместо этого пошел на сомнительные договоренности с правящей коалицией, чтобы закрепиться на посту заместителя председателя Рийгикогу.

Не исключено, что сегодняшнее решение рано или поздно приведет к еще большему напряжению в Центристской партии.

Не исключено, что это решение рано или поздно приведет к еще большему напряжению в Центристской партии. Если бы сегодняшнее заявление Юри Ратаса о том, что он больше не является кандидатом на пост председателя партии, было искренним, он мог бы призвать всех своих сторонников выступить за созыв внеочередного съезда. Мог бы даже объявить, кто его фаворит на пост председателя партии. Однако, поскольку он этого не сделал, Центристская партия продолжает постепенно катиться по наклонной.