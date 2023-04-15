В Финляндии трех человек подозревают в разглашении гостайны через соцсети

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает троих человек в раскрытии секретной информации. Вчера, 14 апреля, они были взяты под стражу, передает Yle.
По данным финской полиции, подозреваемые - двое мужчин и одна женщина - занимались сбором и публикацией в соцсетях данных, которые классифицируются как секретные.
Все трое подозреваемых этой весной баллотировались на парламентских выборах в Финляндии, однако никто из них не получил депутатского мандата.
«Полиция подозревает, что опубликованные данные могли нанести существенный урон обороне, безопасности и системе экстренного снабжения Финляндии», – сообщает ведущий расследование комиссар Юкка Нурменниеми.
Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет.
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