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В Финляндии трех человек подозревают в разглашении гостайны через соцсети

rus.postimees.ee
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Наручники. Снимок иллюстративный.
Наручники. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает троих человек в раскрытии секретной информации. Вчера, 14 апреля, они были взяты под стражу, передает Yle.

По данным финской полиции, подозреваемые - двое мужчин и одна женщина - занимались сбором и публикацией в соцсетях данных, которые классифицируются как секретные.

Все трое подозреваемых этой весной баллотировались на парламентских выборах в Финляндии, однако никто из них не получил депутатского мандата. 

«Полиция подозревает, что опубликованные данные могли нанести существенный урон обороне, безопасности и системе экстренного снабжения Финляндии», – сообщает ведущий расследование комиссар Юкка Нурменниеми.

Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет.

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