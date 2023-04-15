Видео ⟩ Во Франции автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу, когда молодежь устроила на улицах Бордо нелегальные гонки. Один из участников состязаний на повороте потерял контроль над автомобилем, и машина на большой скорости влетела в толпу зрителей.

Ce soir à 23h à Bordeaux un automobiliste fonce sur une foule de personnes pic.twitter.com/Nad3q8m4Hu — 100% RUE🏢🔞® (@amineriree) April 15, 2023

По словам спасателей, из шести пострадавших самые тяжелые травмы получили двое 18-летних зрителей - парень и девушка. Их с тяжелыми травмами ног доставили в больницу. Еще один человек получил ранения средней тяжести, а три человека - люди в возрасте от 17 до 26 лет - легкие травмы.

Водитель автомобиля и трое пассажиров задержаны. Очевидцы задержали их еще до прибытия полиции.