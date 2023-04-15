Генерал: в этом году участников учений «Волк» гораздо больше, это говорит о высокой готовности защищать страну

Пыхьяский округ территориальной обороны ополчения Кайтселийт с пятницы по воскресенье проводит учения «Волк 2023» на территории волостей Харку, Кейла, Сауэ и Ляэне-Харьюмаа.

«Мы ожидали около 1400 человек, на данный момент присутствует более 1300. Так что процент достаточно хороший, - сказал Юхтеги. - Люди быстро добрались до подразделений и местностей, активности пока хватает».

По словам генерала, присутствующие на учениях очень хорошо понимают важность гособороны Эстонии и свою роль в защите страны.

Для батальона теробороны учения «Волк» являются подготовительным этапом к традиционным крупным учениям «Весенний шторм 2023». Ополченцы используют холостые патроны, учебные дымовые шашки и сигнальные ракеты.

Основной учебной единицей учений является 411-й батальон территориальной обороны, кроме того, в маневрах принимают участие роты Кайтселийта Таллиннской и Харьюской дружин, а также союзники из Латвии и Литвы. Учения «Волк», организуемые в этом году уже в десятый раз, являются ежегодными плановыми учениями Пыхьяского округа теробороны.