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С собой ни телефона, ни документов: полиция ищет пропавшего в Маарду 46-летнего Алексея,

rus.postimees.ee
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Алексей.
Алексей. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 46-летнего Алексея, пропавшего в Маарду.

Родственники Алексея обратились в полицию в субботу вечером, так как не смогли связаться с ним в течение дня и беспокоятся о его самочувствии. У Алексея нет с собой ни телефона, ни денег, ни документов.

Полиция собирает информацию о возможном местонахождении Алексея. Связанные с ним адреса также были проверены, но найти Алексея пока не удалось. Известно, что сегодня утром он находился в районе Мериметса и Мустйыэ.

Алексей ростом 182 см, спортивного телосложения, с короткими каштановыми волосами. Мужчина одет в черную спортивную куртку с темно-красным капюшоном, светло-серые спортивные штаны и серые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Алексея или у кого есть информация о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.

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