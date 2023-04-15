С собой ни телефона, ни документов: полиция ищет пропавшего в Маарду 46-летнего Алексея,

Родственники Алексея обратились в полицию в субботу вечером, так как не смогли связаться с ним в течение дня и беспокоятся о его самочувствии. У Алексея нет с собой ни телефона, ни денег, ни документов.

Полиция собирает информацию о возможном местонахождении Алексея. Связанные с ним адреса также были проверены, но найти Алексея пока не удалось. Известно, что сегодня утром он находился в районе Мериметса и Мустйыэ.

Алексей ростом 182 см, спортивного телосложения, с короткими каштановыми волосами. Мужчина одет в черную спортивную куртку с темно-красным капюшоном, светло-серые спортивные штаны и серые кроссовки.