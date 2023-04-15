Два гонщика погибли на ралли в Испании

В субботу на ралли Villa de Tineo в Испании произошло трагическое происшествие: погибли водитель Хулио Сезар Кастрильо и штурман Франсиско Хавьер Альварес. Это вторая трагическая авария, связанная с ралли на этой неделе: в четверг гонщик Крейг Брин погиб во время пробного заезда чемпионата мира по ралли в Хорватии.
Кастрильо и Альварес на Citroën DS3 N5 врезались в дерево во время шестого теста скорости в субботу днем. Оба мужчины были любимыми раллийцами в регионе и занимались этим видом спорта на протяжении нескольких десятилетий.
Это было местное соревнование по ралли, которое являлось частью чемпионата Астурии. Организаторы ралли Villa de Tineo решили отменить гонку после трагической аварии.
Кастрильо дебютировал в ралли уже в 1997 году. Во время пандемии гонщик сделал перерыв в раллийном спорте, ралли Villa de Tineo стало его первым стартом в этом году. Штурман Альварес также был гонщиком с долгой карьерой, вместе с Роберто Солисом он выиграл Peugeot Challenge в 1999 году и, таким образом, вошел в испанскую заводскую команду Peugeot в 2000 году.