Два гонщика погибли на ралли в Испании

Кастрильо и Альварес на Citroën DS3 N5 врезались в дерево во время шестого теста скорости в субботу днем. Оба мужчины были любимыми раллийцами в регионе и занимались этим видом спорта на протяжении нескольких десятилетий.

Кастрильо дебютировал в ралли уже в 1997 году. Во время пандемии гонщик сделал перерыв в раллийном спорте, ралли Villa de Tineo стало его первым стартом в этом году. Штурман Альварес также был гонщиком с долгой карьерой, вместе с Роберто Солисом он выиграл Peugeot Challenge в 1999 году и, таким образом, вошел в испанскую заводскую команду Peugeot в 2000 году.