Политолог: еще 20 лет назад дебют Кылварта был бы невозможен из-за его родного языка

Внутренняя напряженность в Центристской партии будет продолжать накаляться, по крайней мере, до очередного съезда в следующем году. Для Михаила Кылварта сегодняшний результат - неудача, но еще не поражение в более длительной игре. Кылварт - политик, планирующий заранее и мыслящий стратегически: образно говоря, он бегун на длинные дистанции, а не спринтер, стартующий на эмоциях. Видимо, сегодня совет дал ему четкий сигнал: «работа еще есть, и ее надо делать более планомерно».

Вряд ли в лагере Кылварта всерьез рассматривалась идея выхода из Центристской партии и создания русской партии. Создание русской партии в сегодняшней Эстонии было бы равносильно политическому самоубийству для тех, кто уже достиг вершин партийной политики: это принесло бы с собой статус вечной оппозиционной партии, как на государственном уровне, так и в худшем случае даже на уровне Таллина.

Вряд ли в лагере Кылварта всерьез рассматривалась идея выхода из Центристской партии и создания русской партии.

В сегодняшней внутренней борьбе Центристской партии упущен еще один важный факт. Кто бы мог подумать лет 30, а то и 20 назад, что в лидеры одной из старейших и крупнейших партий Эстонии будет баллотироваться русскоязычный политик, что его кандидатура не разделит партию по национальному признаку и его будут готовы поддержать и многие эстонцы (и русские, разумеестя).