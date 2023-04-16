Из Таллиннского центра содержания заключенных сбежал мужчина: его помог поймать бдительный водитель

Иностранный гражданин находился в центре содержания заключенных в связи с незаконным пребыванием в Эстонии. Он ходатайствует о международной защите. По данным полиции, он не представляет опасности.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Сильвера Ханиката, полиция разыскивала сбежавшего усиленным составом. «В настоящее время задействовано много полиции, которая, помимо прочего, может проверять автомобили и людей в этом районе. Сейчас мы также занимаемся поисками на местности и мы сразу же привлекли несколько патрулей, кинологов и команду беспилотников. Мы будем продолжать поиски, пока не найдем этого человека», - сказал Ханикат вчера поздно вечером.

В воскресенье утром беглеца удалось поймать. «Сегодня рано утром бдительный водитель увидел на 25-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Харьюмаа голосующего в направлении Пярну мужчину, похожего на разыскиваемого азербайджанца. При проверке выяснилось, что это и есть беглец, и полиция вернула его в центр содержания заключенных, - сказал Ханикат. - Большое спасибо бдительному Рейну, который, заметив разыскиваемого, сразу же позвонил по номеру 112».