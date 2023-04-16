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Развернута полицейская операция: из Таллиннского центра содержания заключенных сбежал мужчина

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В субботу, 15 апреля, вечером около 20.30 из Таллиннского центра содержания заключенных сбежал 26-летний гражданин Азербайджана. К поискам привлечено много полиции.

Иностранный гражданин находился в центре содержания заключенных в связи с незаконным пребыванием в Эстонии. Он ходатайствует о международной защите. По данным полиции, он не представляет опасности.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Сильвера Ханиката, полиция разыскивает сбежавшего усиленным составом. «В настоящее время задействовано много полиции, которая, помимо прочего, может проверять автомобили и людей в этом районе. Сейчас мы также занимаемся поисками на местности и мы сразу же привлекли несколько патрулей, кинологов и команду беспилотников. Мы будем продолжать поиски, пока не найдем этого человека», - сказал Ханикат вчера поздно вечером.

У сбежавшего темные волосы и борода. Когда он сбежал, на нем была светлая одежда, но есть основания полагать, что он ее сменил.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

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