Развернута полицейская операция: из Таллиннского центра содержания заключенных сбежал мужчина

Иностранный гражданин находился в центре содержания заключенных в связи с незаконным пребыванием в Эстонии. Он ходатайствует о международной защите. По данным полиции, он не представляет опасности.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Сильвера Ханиката, полиция разыскивает сбежавшего усиленным составом. «В настоящее время задействовано много полиции, которая, помимо прочего, может проверять автомобили и людей в этом районе. Сейчас мы также занимаемся поисками на местности и мы сразу же привлекли несколько патрулей, кинологов и команду беспилотников. Мы будем продолжать поиски, пока не найдем этого человека», - сказал Ханикат вчера поздно вечером.