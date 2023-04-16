Саакашвили назвал Навального будущим президентом России

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил российскому оппозиционеру Алексею Навальному, ранее призвавшему власти Грузии отпустить политика из тюрьмы на лечение. В заявление Саакашвили, опубликованном в Facebook, грузинский политик назвал Навального «будущим президентом того, что в скором времени останется от России».
По словам Саакашвили, их с российским оппозиционером объединяет то, что они оба одинаково непримиримы с коррупцией и являются главными врагами для Владимира Путина. В завершении послания экс-президент Грузии пожелал Навальному выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели, передает DW.
«Сделать шаг в духе христианского милосердия»
Ранее Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где его состояние здоровья ухудшилось до такой степени, что возникли реальные опасения за жизнь политика, призвал грузинские власти «сделать шаг в духе христианского милосердия» и выпустить Михаила Саакашвили из тюрьмы на лечение.
«Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию - ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, - это было бы самое правильное», - говорится в обращении, опубликованном в социальных сетях российского оппозиционера.
Михаил Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года. Он был арестован по ранее вынесенным приговорам, после того как нелегально пересек границу Грузии и вернулся в страну.
С мая 2022 года политик содержится под стражей в тбилисской клинике «Вивамед». Ранее в колонке для издания Politico Саакашвили, называющий себя политическим заключенным, написал, что в тюрьме его «систематически пытали, физически и психологически». Кроме, того, по словам политика, у него наблюдаются признаки отравления тяжелыми металлами. Саакашвили утверждает, что скоро умрет, если не получит медицинскую помощь за пределами Грузии.