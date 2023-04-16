Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: два человека госпитализированы

Вчера в 21.08 в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья в поселке Ракке произошла авария: автомобиль Lexus GS300, за рулем которого был 27-летний мужчина, вылетел в дороги, врезался в дерево и перевернулся, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.