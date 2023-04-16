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Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: два человека госпитализированы

rus.postimees.ee
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Lexus после ДТП. Фото иллюстративное.
Lexus после ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents

В субботу, 15 апреля, вечером в Ляэне-Вирумаа автомобиль Lexus попал в ДТП. 

Вчера в 21.08 в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья в поселке Ракке произошла авария: автомобиль Lexus GS300, за рулем которого был 27-летний мужчина, вылетел в дороги, врезался в дерево и перевернулся, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Водитель и пассажир были доставлены в Ракверескую больницу.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Всего за прошедшие сутки произошло четыре тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали пять человек. 

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