Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: два человека госпитализированы

В субботу, 15 апреля, вечером в Ляэне-Вирумаа автомобиль Lexus попал в ДТП.
Вчера в 21.08 в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья в поселке Ракке произошла авария: автомобиль Lexus GS300, за рулем которого был 27-летний мужчина, вылетел в дороги, врезался в дерево и перевернулся, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Водитель и пассажир были доставлены в Ракверескую больницу.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Всего за прошедшие сутки произошло четыре тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали пять человек.
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