В субботу, 15 апреля, вечером в Ляэне-Вирумаа автомобиль Lexus попал в ДТП. За рулем был объявленный в розыск человек, который уклонялся от отбывания назначенного ему тюремного заключения.
Объявленный в розыск пытался скрыться от полиции: автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево
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Вчера в 21.08 в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья в поселке Ракке произошла авария: автомобиль Lexus GS300, за рулем которого был 27-летний мужчина, вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Непосредственно перед аварией полиция проверила адрес, по которому мог находиться разыскиваемый человек. Однако он решил сбежать, сель за руль машины и вскоре после этого съехал с дороги.
Травмы водителя не были опасны для жизни, он был трезв. Он и его пассажир были доставлены в Ракверескую больницу.
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