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Объявленный в розыск пытался скрыться от полиции: автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

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rus.postimees.ee Март Рауба
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Lexus после ДТП. Фото иллюстративное.
Lexus после ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents

В субботу, 15 апреля, вечером в Ляэне-Вирумаа автомобиль Lexus попал в ДТП. За рулем был объявленный в розыск человек, который уклонялся от отбывания назначенного ему тюремного заключения.

Вчера в 21.08 в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья в поселке Ракке произошла авария: автомобиль Lexus GS300, за рулем которого был 27-летний мужчина, вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Непосредственно перед аварией полиция проверила адрес, по которому мог находиться разыскиваемый человек. Однако он решил сбежать, сель за руль машины и вскоре после этого съехал с дороги.

Травмы водителя не были опасны для жизни, он был трезв. Он и его пассажир были доставлены в Ракверескую больницу.

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