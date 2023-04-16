Почему Евросоюз не блокирует новые сделки Венгрии с Россией

Подход Будапешта - «печальная новость для ЕС»

На этом фоне шаги Венгрии вызывают беспокойство относительно степени единства в ЕС, говорят эксперты. С позиции Евросоюза важно, чтобы все страны объединились, когда дело доходит до санкций против России и реальных попыток лишить Путина доходов от энергоносителей. «Однако в 2022 году сразу стало совершенно ясно, что это невозможно, потому что такие страны, как Венгрия, решили отдать предпочтение своим национальным экономическим интересам», - говорит DW эксперт по энергетике аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра. С ним согласен и его коллега из Европейского совета по международным отношениям Шимон Кардаш. «Тот факт, что в ЕС есть страны, которые иначе смотрят на то, как нам вести себя с Россией, спустя более года с начала полномасштабного вторжения, - это крайне печальная новость», - считает он.

Но удивления эти действия у экспертов не вызывают, так как они четко вписываются в политику Будапешта, традиционно делавшего ставку на долгосрочные энергетические контракты с Москвой - как до начала полномасштабной войны, так и на пике энергетического кризиса летом 2022 года. У Венгрии, в принципе, весьма плодотворное сотрудничество с Москвой - и в нефтяной сфере, и в атомной. Так, «Росатом» по-прежнему участвует в проекте строительства АЭС «Пакш-2», несмотря на вторжение России в Украину.

Чем на это ответит Брюссель?