Учения ⟩ В четырех регионах Эстонии проходит масштабная эвакуация

«Miljon MIKSI 2023» проходит одновременно в четырех регионах: в Нарве в Ида-Вирумаа, в городе Йыгева в Йыгевамаа, в Коэру в Ярвамаа и в Кадрина в Ляэне-Вирумаа.

«План организации крупномасштабной эвакуации представляет собой соглашение между Спасательным департаментом и привлеченными учреждениями, на основании которого используются имеющиеся возможности и ресурсы для подготовки, проведения, управления и решения масштабной эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации или ее угрозы. В качестве партнера по сотрудничеству у Кайтселийта своя роль и действия, которые отрабатываются в ходе этих учений», - сказала руководитель учений по эвакуации, инструктор Вируского региона Naiskodukaitse Айли Эхамаа.

В рамках учения отрабатываются действия эвакуационных групп по обустройству эвакуационных пунктов, поддержанию их в рабочем состоянии и прекращению работ. Основная цель - прием эвакуируемых группами и обработка их в пунктах эвакуации. Практикуется сотрудничество между группами и поток информации по заранее определенным сценариям. В учениях в качестве партнеров по сотрудничеству участвуют Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, самоуправления и призывники Сил обороны. Всего в учениях примут участие около 500 человек.