Германия отключила последние действующие АЭС

Противники атомной энергетики в течение дня отмечали этот исторический шаг митингами в Берлине и других городах. Одновременно на улицы вышли и люди, выступающие против закрытия АЭС. Хотя решение о постепенном отказе Германии от ядерной энергетики принято уже давно, дискуссии о ее плюсах и минусах продолжаются.

«Зеленые»: отказ от АЭС сделает ФРГ безопаснее

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке уверена, что отказ от атомной энергетики сделает Германию более безопасной. «Риски, связанные с атомной энергетикой, в конечном счете не поддаются контролю в случае аварии», - сказала политик, представляющая партию «Союз-90»/«зеленые», информационному агентству dpa.

Сопредседательница партии «зеленых» Рикарда Ланг заявила в Twitter, что выход из ядерной энергетики означает «окончательное вступление в эпоху возобновляемых источников энергии».

Парламентская фракция правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) написала в Twitter: «Атомная энергия? Пока!»

СвДП верит в будущее ядерной энергетики в Германии