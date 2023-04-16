Как Эстония стала первой в экономической гонке?

Эти показатели являются еще одним важным напоминанием о роли экономики, поскольку только предприниматели, платя налоги, поддерживают необходимые обществу инфраструктуру и услуги.

У стран Балтии общее прошлое за последние сто лет, а обретение независимости в 1990 году стало для всех трех стран отправной точкой для экономических перемен. Все три страны были одновременно приняты в Европейский союз и НАТО, но при вступлении в еврозону уже появились первые различия: Эстония смогла присоединиться к ней с 2011 года, Латвия - с 2014 года, а Литва - с 2015 года.

По уровню инфляции в прошлом году страны Балтии были «лидерами» в Европе: в январе 2023 года уровень инфляции в Латвии составлял 21,5%, что является самым высоким показателем среди стран Балтии, в Эстонии он был самым низким - 18,6%, а в Литве составил 20%.