Африканская страна будет развивать цифровое общество по примеру Эстонии

Подписан меморандум о сотрудничестве по обмену передовым опытом в развитии цифрового общества между двумя странами.

«Построение и развитие цифрового общества - это длительный и непрерывный процесс. Эстония - одно из самых передовых и инновационных цифровых обществ в мире, но его достижение - результат десятилетий работы. Мы рады поделиться знаниями, навыки и опыт, которые мы накопили, потому что цифровые возможности являются неотъемлемой частью социальной и экономической структуры каждой страны, имеющей ключевое значение для развития», - сказал министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван.

Министр отметил, что интерес к цифровому развитию Эстонии остается высоким во всем мире. «В последние годы Ангола активно ищет способы сделать работу страны более эффективной с помощью цифровых решений. Цифровизация все больше проникает в различные сектора Анголы, что улучшает предоставление государственных услуг и социальное благополучие. Африканский регион в целом обладает огромным потенциалом для перехода к цифровым технологиям, и Эстония рассматривается в качестве примера», - сказал Ярван.

По словам министра, сильной стороной Эстонии является тесное сотрудничество частного и государственного секторов. Во время визита в Эстонию делегация Анголы встретится с несколькими экспертами из частного сектора, которые помогли построить цифровую нацию Эстонии.

Подписанный меморандум о цифровом сотрудничестве поможет эстонским компаниям выйти на ангольский и более широкий африканский рынок и даст эстонским специалистам возможность участвовать в развитии цифровой страны Анголы.