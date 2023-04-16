Отчет: жители Северо-Востока и Северной Эстонии меньше всего воздействуют на окружающую среду

Средний экологический след жителя Эстонии превышает предел допустимого для Земли в 3,8 раза, но существенно различается в зависимости от места жительства и дохода человека, говорится в отчете, в котором обобщается экологический след по социальным группам и регионам.

Жители северо-востока Эстонии имеют меньший экологический след во всех категориях потребления, но основная разница обусловлена более высоким использованием центрального отопления, которое имеет меньший экологический след. То же самое справедливо и для северной Эстонии, где 80% домохозяйств используют для обогрева дома централизованное или местное отопление с меньшим экологическим следом. В районах, где экологический след выше среднего, чаще используется печное отопление, которое имеет более высокий экологический след из-за выброса мелких частиц.

Магнус Пийритс, эксперт Центра мониторинга развития, отметил, что основная разница в размере экологического следа людей в Эстонии связана с решением вопроса отопления места проживания и мобильностью.

«Люди с более низкими доходами используют больше печей, которые выбрасывают в воздух больше мелких частиц. По мере роста благосостояния экологический след от отопления в целом уменьшается, но воздействие на окружающую среду, связанное с мобильностью, увеличивается», - пояснил Пийритс.

Как правило, более высокий доход сопровождаются более значительным экологическим следом, но этот след увеличивается неравномерно для различных категорий потребления.

Например, расчеты Центра мониторинга развития показывают, что чем выше доход домохозяйства, тем больше у него автотранспорта и тем чаще используется воздушный транспорт, что приводит к увеличению воздействия на окружающую среду. Однако экологический след от потребления продуктов питания в разных домохозяйствах одинаков. С другой стороны, нагрузка на окружающую среду, связанное с отоплением жилища, ниже среднего для более обеспеченных групп населения, благодаря использованию высокоэффективных и более чистых видов топлива.

Экологические следы различных типов домохозяйств примерно одинаковы, но их внутренняя структура различается.

Например, наибольший экологический след пожилых домохозяйств связан, прежде всего, с отоплением жилья, поскольку пожилые домохозяйства часто состоят из одного-двух человек и имеют относительно большую отапливаемую жилую площадь на человека. Семьи с детьми и без детей имеют больший, чем в среднем, экологический след, особенно в связи с мобильностью.