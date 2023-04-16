Латвия: нелегальная миграция через Беларусь будет продолжаться еще долго

Искусственно создаваемое белорусским режимом миграционное давление на границу с Латвией продолжалось и в прошлом году. В течение года Государственная пограничная охрана предотвратила более 5000 случаев, когда лица из стран, подверженных риску терроризма, пытались незаконно пересечь границу Латвии.

Существовал риск, что среди нарушителей границы могут быть не только лица с террористическими наклонностями, но и связанные со спецслужбами враждебных стран. По имеющейся в распоряжении СГБ информации, мигранты организуют въезд в Белоруссию самостоятельно, с использованием различных нелегальных перевозчиков. Однако возможности мигрантов находиться в приграничье и нелегально пересекать границу ЕС по-прежнему зависит от поддержки белорусского режима и его органов.

Свою роль в потоке нелегальной миграции играет и Россия, территорию которой граждане третьих стран используют как остановочный пункт на пути в Беларусь.