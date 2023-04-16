Цены снизятся? АЭС «Олкилуото-3» начала регулярное производство электричества

АЭС «Олкилуото-3» вырабатывает около 14 процентов от общих масштабов производства электроэнергии в стране. Вместе с первым и вторым реактором АЭС «Олкилуото» в целом покрывает 30 процентов от всего производства электричества.

Мощность «Олкилуото-3» составляет 1600 мегаватт. Третий реактор планируется использовать в основном на полную мощность.

Стратег по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллер сказал ранее ERR, что запуск этого реактора полностью восполнит дефицит электричества в Финляндии, а также он ожидает, что добавление такой станции окажет понижающее давление на цены во всем регионе, но оно сдерживается нехваткой передающих мощностей.