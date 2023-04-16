Цены снизятся? АЭС «Олкилуото-3» начала регулярное производство электричества

Тестовое использование третьего реактора финской атомной электростанции «Олкилуото» завершилось и в ночь на воскресенье началась регулярная выработка электроэнергии, сообщает Yle со ссылкой на компанию Teollisuuden Voima.
АЭС «Олкилуото-3» вырабатывает около 14 процентов от общих масштабов производства электроэнергии в стране. Вместе с первым и вторым реактором АЭС «Олкилуото» в целом покрывает 30 процентов от всего производства электричества.
Мощность «Олкилуото-3» составляет 1600 мегаватт. Третий реактор планируется использовать в основном на полную мощность.
Стратег по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллер сказал ранее ERR, что запуск этого реактора полностью восполнит дефицит электричества в Финляндии, а также он ожидает, что добавление такой станции окажет понижающее давление на цены во всем регионе, но оно сдерживается нехваткой передающих мощностей.
Добавление 1600 мегаватт контролируемой мощности от третьего реактора «Олкилуото» значительно улучшит ситуацию с надежностью электроснабжения, сказал вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики Тимо Татар в интервью передаче «Uudis+» на радиостанции Vikerraadio.