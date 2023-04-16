«Большая семерка» обещает быстрее отказаться от ископаемого топлива, но не устанавливает сроков

Министры охраны окружающей среды и климата стран «Большой семерки» (G7) по итогам переговоров в Японии в воскресенье обязались ускорить процесс постепенного отказа от ископаемых видов топлива и призвали другие страны сделать то же самое, но не установили новых сроков отказа от загрязняющих источников энергии, таких как уголь.
«Мы подчеркиваем наше обязательство ускорить постепенный отказ от ископаемых видов топлива в контексте глобальных усилий по достижению чистого нуля энергии не позднее 2050 года», - говорится в заявлении министров климата стран «Большой семерки».
Формулировки заявления отражают глубину разногласий между союзниками по поводу баланса между климатическими мерами и энергетической безопасностью. Более амбициозные предложения были отвергнуты Японией, принимающей встречу.
После двух дней переговоров в Саппоро министры пообещали «ускорить постепенный отказ от ископаемого топлива, чтобы достичь как минимум нулевых выбросов в энергетических системах не позднее 2050 года» и призвать другие страны присоединиться к этим усилиям.
Однако они не предложили никаких новых сроков, помимо прошлогоднего обещания G7 постепенно отказаться от большинства видов ископаемого топлива в своем электроэнергетическом секторе к 2035 году.
«Очевидно, я бы хотела, чтобы было принято обязательство отказаться от угля к 2030 году», - сказала Аньес Панье-Рюнахер, министр экологии Франции,
В прошлом году лидеры G7 пришли к выводу, что «исключительные обстоятельства» войны России против Украины сделали инвестиции в газ «уместными в качестве временной реакции». Данное заявление содержит аналогичную формулировку, но также устанавливает несколько параметров таких инвестиций, подчеркивая «первоочередную необходимость» «снизить спрос на газ».
С другой стороны, защитники климата утверждают, что эта двусмысленность посылает неверный сигнал.
Лори ван дер Бург из Oil Change International отметила, что с научной точки зрения совершенно ясно, что если оставить открытой дверь для инвестиций в новый газ или СПГ, то это приведет к тому, что G7 отклонится от своей цели сдерживания глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия.