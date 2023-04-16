«Большая семерка» обещает быстрее отказаться от ископаемого топлива, но не устанавливает сроков

«Мы подчеркиваем наше обязательство ускорить постепенный отказ от ископаемых видов топлива в контексте глобальных усилий по достижению чистого нуля энергии не позднее 2050 года», - говорится в заявлении министров климата стран «Большой семерки».

Формулировки заявления отражают глубину разногласий между союзниками по поводу баланса между климатическими мерами и энергетической безопасностью. Более амбициозные предложения были отвергнуты Японией, принимающей встречу.

После двух дней переговоров в Саппоро министры пообещали «ускорить постепенный отказ от ископаемого топлива, чтобы достичь как минимум нулевых выбросов в энергетических системах не позднее 2050 года» и призвать другие страны присоединиться к этим усилиям.

Однако они не предложили никаких новых сроков, помимо прошлогоднего обещания G7 постепенно отказаться от большинства видов ископаемого топлива в своем электроэнергетическом секторе к 2035 году.

«Очевидно, я бы хотела, чтобы было принято обязательство отказаться от угля к 2030 году», - сказала Аньес Панье-Рюнахер, министр экологии Франции,

В прошлом году лидеры G7 пришли к выводу, что «исключительные обстоятельства» войны России против Украины сделали инвестиции в газ «уместными в качестве временной реакции». Данное заявление содержит аналогичную формулировку, но также устанавливает несколько параметров таких инвестиций, подчеркивая «первоочередную необходимость» «снизить спрос на газ».

С другой стороны, защитники климата утверждают, что эта двусмысленность посылает неверный сигнал.