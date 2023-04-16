Лихачи, трепещите! Полиция начинает активно бороться с нарушителями

В рамках объявленной на позапрошлой неделе Департаментом полиции и пограничной охраны акции все желающие могли до 6 апреля отмечать на интерактивной карте на веб-странице www.liiklustalgud.ee привлекательные для лихачей участки дороги, где наблюдается превышение скоростного режима - именно на этих участках полиция займет позиции на ближайшую неделю.

«Каждый год благодаря дорожно-транспортным работам мы также сталкиваемся с такими местами, которые мы бы не пришли проверить сами, но именно в ходе работ мы обнаруживаем, что проблема действительно есть и она останется в наша работа в будущем», - сообщила ERR подполковник полиции Сирле Лойго.

По словам подполковника полиции Сирле Лойгу, дорожное движение весной характеризуется постоянно растущими скоростями. «Сухие дороги и весенняя погода притупляют чувство опасности водителей, и они нередко начинают сильнее жать на газ. Поэтому во время весенней дорожной толоки мы и сосредоточимся на превышающих скорость водителях, чтобы напомнить о важности соблюдения скоростного режима и обеспечить безопасность участников движения», - указала Лойго.