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Фото и видео ⟩ Скандал: страна отказалась от участия в ЧЕ, поскольку ее флаг сожгли на церемонии открытия

Ярмо Ягомяги
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Арам Николян поджег флаг Азербайджана.
Арам Николян поджег флаг Азербайджана. Фото: PHOTOLURE/Reuters/Scanpix

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Ереване в Армении начался с большого скандала, в результате которого сборная Азербайджана вообще отказалась от участия в соревнованиях.

События начали разворачиваться на пятничной церемонии открытия. Модельер Арам Николян во время шествия схватил азербайджанский флаг и поджег его.

«Моим единственным желанием было, чтобы флаг Азербайджана не развевался в Ереване, в столице Армении, — передает Insidethegames мотив Николяна. - Если кто-то считает, что я не должен был так себя вести, повесьте на своих домах флаги Азербайджана».

Арам Николян поджег флаг Азербайджана. 
Арам Николян поджег флаг Азербайджана. Фото: PHOTOLURE/Reuters/Scanpix

Не секрет, что соседние страны, мягко говоря, не ладят друг с другом. В новейшей истории в Нагорном Карабахе велись две войны.

После конфликта на церемонии открытия сборная Азербайджана приняла твердое решение сняться с соревнований. В Ереван приехали четыре спортсмена и несколько других членов команды. В заявлении местного Олимпийского комитета говорится, что они ни в коем случае не могут одобрить «варварскую акцию».

Поведение Николяна также осудила Европейская федерация тяжелой атлетики. По их мнению, были нарушены ценности честного спорта.

Отметим, что ЧЕ также играет важную роль в предстоящей Олимпиаде в Париже. Помимо соответствия другим критериям, все спортсмены должны принять участие как минимум в трех крупных соревнованиях, чтобы пройти квалификацию. В их число входят и соревнования в Ереване.

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