Фото и видео ⟩ Скандал: страна отказалась от участия в ЧЕ, поскольку ее флаг сожгли на церемонии открытия

События начали разворачиваться на пятничной церемонии открытия. Модельер Арам Николян во время шествия схватил азербайджанский флаг и поджег его.

«Моим единственным желанием было, чтобы флаг Азербайджана не развевался в Ереване, в столице Армении, — передает Insidethegames мотив Николяна. - Если кто-то считает, что я не должен был так себя вести, повесьте на своих домах флаги Азербайджана».

Арам Николян поджег флаг Азербайджана. Фото: PHOTOLURE/Reuters/Scanpix

Не секрет, что соседние страны, мягко говоря, не ладят друг с другом. В новейшей истории в Нагорном Карабахе велись две войны.

После конфликта на церемонии открытия сборная Азербайджана приняла твердое решение сняться с соревнований. В Ереван приехали четыре спортсмена и несколько других членов команды. В заявлении местного Олимпийского комитета говорится, что они ни в коем случае не могут одобрить «варварскую акцию».

Following the flag burning incident in #Yerevan, the #Azerbaijani weightlifting team decided to withdraw from the European Weightlifting Championships in #Armenia.



The 🇦🇿 team had already booked tickets for a flight from Yerevan to Antalya and then to #Baku at 2:55 am. However,… pic.twitter.com/QqgxoqF8Pv — The Azeri Times (@AzeriTimes) April 15, 2023

Поведение Николяна также осудила Европейская федерация тяжелой атлетики. По их мнению, были нарушены ценности честного спорта.