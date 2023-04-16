Кандидата на пост руководителя комиссии Рийгикогу заподозрили в конфликте интересов

Партия «Ээсти 200» видит Тармо Тамма председателем комиссии по окружающей среде. Примечательно, что Тамм напрямую связан с деревообрабатывающей промышленностью.
Тармо Тамм большую часть своей жизни проработал в деревообрабатывающей промышленности. Он является членом правления Союза производителей деревянных домов, а также основателем и членом правления компании Peetri Puit OÜ, которая в основном занимается клееной древесиной.
В интервью Äripäev Тамм сказал, что не видит риска конфликта интересов. По его словам, он баллотировался на должность председателя комиссии по окружающей среды, чтобы изменить представление о том, будто заботящиеся об окружающей среде люди и деревообработчики из противоположных лагерей.
«Я думаю, что деревообрабатывающая промышленность - один из лучших друзей природы, - сказал Тамм. -Я обещаю, что все мои решения будут настолько безвредными для окружающей среды, насколько это вообще возможно».
Комиссия по окружающей среде занимается законопроектами по экологической политике и охране окружающей среды, использованию природных ресурсов и охране природы. Иными словами, назначение деревообработчика председателем комиссии по окружающей среде будет крайне спорным шагом, поскольку в случае с Таммом конфликт интересов в вопросах, касающихся объема вырубки и плана развития лесного хозяйства Эстонии, будет большим.
В своей предвыборной программе Тамм также отметил, что видит в лесном хозяйстве важную роль в создании прибавочной стоимости для страны.
«Каждый гектар управляемого леса дает стране около 2000 евро прибавочной стоимости, а может быть и больше», - заверял Тамм в программе.
«Если мы уменьшим объемы вырубок, у государства будет меньше денег, если мы их увеличим, у государства будет больше денег. А если денег больше, то не только дороги, но и многое другое можно сделать. Заработная плата учителей, медпомощь, пенсии, спасатели и т.д. Деньги поступают не только из государственного бюджета», - сказал Тамм.
Большие пожертвования
Из опубликованных Комиссией по надзору за финансированием партий данных доходов и расходов партий видно, что Тармо Тамм, попавший в Рийгикогу из Ляэне-Вирумаа, перед выборами поддержал свою родную партию «Ээсти 200» 50 000 евро, а Партию реформ - 20 000 евро, пишет Virumaa Teataja.
Тармо Тамм не увидел ничего странного в том, что поддерживал одновременно две партии, в том числе партию, конкурирующую с «Ээсти 200». «Была надежда, что вместе мы сможем сформировать либеральное правительство, и поэтому я также поддержал Партию реформ», - сказал он.
«Я знаю многих людей из Партии реформ. Они сами пришли просить, не я не предлагал. Но как еще можно улучшить ситуацию? Для этого нужны политики, и, к сожалению, дело в том, что деньги способствуют результату выборов», - добавил Тамм.