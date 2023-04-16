Кандидата на пост руководителя комиссии Рийгикогу заподозрили в конфликте интересов

Тармо Тамм большую часть своей жизни проработал в деревообрабатывающей промышленности. Он является членом правления Союза производителей деревянных домов, а также основателем и членом правления компании Peetri Puit OÜ, которая в основном занимается клееной древесиной.

В интервью Äripäev Тамм сказал, что не видит риска конфликта интересов. По его словам, он баллотировался на должность председателя комиссии по окружающей среды, чтобы изменить представление о том, будто заботящиеся об окружающей среде люди и деревообработчики из противоположных лагерей.

«Я думаю, что деревообрабатывающая промышленность - один из лучших друзей природы, - сказал Тамм. -Я обещаю, что все мои решения будут настолько безвредными для окружающей среды, насколько это вообще возможно».

Комиссия по окружающей среде занимается законопроектами по экологической политике и охране окружающей среды, использованию природных ресурсов и охране природы. Иными словами, назначение деревообработчика председателем комиссии по окружающей среде будет крайне спорным шагом, поскольку в случае с Таммом конфликт интересов в вопросах, касающихся объема вырубки и плана развития лесного хозяйства Эстонии, будет большим.

В своей предвыборной программе Тамм также отметил, что видит в лесном хозяйстве важную роль в создании прибавочной стоимости для страны.

«Каждый гектар управляемого леса дает стране около 2000 евро прибавочной стоимости, а может быть и больше», - заверял Тамм в программе.