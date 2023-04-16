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Фото и видео ⟩ Невероятная история: в Эстонии кабан увязался за машиной и добежал до самого дома автовладельца

Арвед Брейдакс
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Фото: Erakogu

В субботу днем ​​в Пыльвамаа кабан, который увязался за машиной, прибежал во двор, выпил предоставленное ему ведро воды, пожевал печенье, немного побуянил и даже не думал уходить.

«Мы как раз пили кофе в теплице, когда мой сын вернулся из магазина в Вяймела, а за машиной прибежал большой кабан, - рассказала увидевшая в субботу днем в своем дворе кабана хозяйка хутора Пылис-Руузамяэ в деревне Йоозу Каари Вяхи. - Он был очень страшный - большой, с клыками. Я чуть сознание не потеряла».

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