Статистика: жители какого региона чаще всего берут книги в библиотеке?

В прошлом году больше всего выдач книг было в библиотеках Пылва, Хийу и Выру, где на одного жителя приходилось около 14 выдач в год. Среднее по стране количество - семь книг в год - несколько ниже, чем десять лет назад: в 2013 году на человека выдавалось в среднем 8,2 книги. Меньшее общее количество арендованных домов говорит о росте альтернативных развлечений, а также о сокращении населения.

«Количество библиотечных абонементов, как и количество посещений, всегда нужно рассматривать вместе с демографическими изменениями - приходит ли и где больше приходит людей, а где их меньше, - указала руководитель статслужбы Центра развития библиотечных услуг Национальной библиотеки Эстонии Рийн Олонен. - На сравнение с данными десятилетней давности влияют и те изменения, которые произошли в результате административной реформы, прошедшей за это время. Учитывая все дополнительные возможности проведения досуга, которых не было в таком масштабе десять лет назад, это хорошо».

Библиотеки, подчеркнула Олонен, предлагают своим пользователям гораздо больше, чем просто выдачу - появляется все больше и больше электронных услуг, не требующих посещения библиотеки.