Девелопер недвижимости: гибридная работа изменила лицо офисов

«Наличие личного пространства для сотрудников по-прежнему важно, но добавились пространства для отдыха, которые позволяют приятно общаться. В офисах увеличилась доля больших кухонных зон, библиотек, уголков для чтения, саун и зон отдыха. Прежде всего, эти изменения можно объяснить потребностью людей в социализации, которую обеспечивает рабочее место и офис, особенно для трудоспособного населения», - сказал Михайлов.

Он отметил, что во время пандемии стали очевидны преимущества работы в офисе, которые не может предложить дом. «Если для одного человека офис - это возможность отдохнуть от одиночества, для другого - возможность работать без помех и в спокойствии, то для всех - возможность напрямую общаться с коллегами. Мы наблюдаем возвращение в офисы и возрождение чувства мобильности», - говорит Михайлов, добавляя, что диверсифицированные схемы работы также привели к необходимости экономичного и гибкого офиса.