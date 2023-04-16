Девелопер недвижимости: гибридная работа изменила лицо офисов

По словам Свена Михайлова, члена правления компании Fausto Capital, застройщика бизнес-парка Fahle Park в центре Таллинна, рост доли удаленных и гибридных форм работы сопровождается повышением социальной роли офисов и созданием благоприятной среды, в то же время офисы рассматриваются как место для экономии и гибкого использования пространства.
«Наличие личного пространства для сотрудников по-прежнему важно, но добавились пространства для отдыха, которые позволяют приятно общаться. В офисах увеличилась доля больших кухонных зон, библиотек, уголков для чтения, саун и зон отдыха. Прежде всего, эти изменения можно объяснить потребностью людей в социализации, которую обеспечивает рабочее место и офис, особенно для трудоспособного населения», - сказал Михайлов.
Он отметил, что во время пандемии стали очевидны преимущества работы в офисе, которые не может предложить дом. «Если для одного человека офис - это возможность отдохнуть от одиночества, для другого - возможность работать без помех и в спокойствии, то для всех - возможность напрямую общаться с коллегами. Мы наблюдаем возвращение в офисы и возрождение чувства мобильности», - говорит Михайлов, добавляя, что диверсифицированные схемы работы также привели к необходимости экономичного и гибкого офиса.
«Новые офисы часто проектируются с учетом того, что не все будут находиться там одновременно. В то же время они хотят видеть просторные помещения для личного пространства, а также для общения. Чтобы достичь противоположной цели, новые офисные проекты стали более продуманными, с разнообразными вариантами перегородок и подвижными стеклянными стенами. В результате компании все чаще ищут решения по дизайну офисов "под заказ" и хотят сами создавать свою среду», - объяснил он.